Francesa Biscuit International conclui aquisição da Dan Cake Portugal

A aquisição da Dan Cake Portugal pela Biscuit International (BI), uma das principais empresas de pastelaria industrial no mercado europeu, está concluída. O negócio, que foi anunciado a 3 de fevereiro deste ano , permitirá à Biscuit International reforçar a posição que detém no mercado europeu de pastelaria industrial, refere a empresa, através de comunicado.A Dan Cake Portugal é uma empresa de origem familiar, tendo sido fundada em 1978. Com sede em Lisboa e operações industriais na Póvoa de Santa Iria e em Coimbra, a empresa produz vários produtos de pastelaria de marca própria, tendo ainda uma forte componente de exportação para outros mercados (80% da produção).A empresa de origem francesa, que é controlada pela Platinum Equity, uma sociedade de investimento global norte-americana, tem vindo a fazer várias aquisições estratégicas ao longo dos últimos anos. A BI comprou em 2019 a Aviateur na Holanda, a Arluy em Espanha (2018), a Stroopwafel en Co. na Holanda (2018), a NFF no Reino Unido (2018) e a A&W na Alemanha (2017).Com esta conclusão da transação, o grupo prevê produzir cerca de 200 mil toneladas de biscoitos e waffles em 20 fábricas no mercado europeu. A Biscuit International gerou um volume de venda superior a 530 milhões de euros em 2020. A empresa emprega cerca de 2.500 pessoas.A Biscuit indica que na transação agora concluída foi assessorada pela Alvarez e Marshal e pela sociedade de advogados CS Associados. Já os acionistas da portuguesa Dan Cake foram acompanhados pela BDO Portugal e pela sociedade de advogados CCA.Na altura da aquisição, a empresa indicou que a equipa de gestão decidiu manter Mitesh Jamnadas como CEO e Virgílio Alves no cargo de CFO da Dan Cake.