Portuguesa Dan Cake comprada por empresa francesa controlada por fundo norte-americano

Os proprietários da Dan Cake Portugal, nas mãos da família Jamnadas desde a sua fundação, em 1978,aceitaram vender a empresa à Biscuit international (BI), um dos principais produtores europeus no mercado da pastelaria industrial, de origem francesa e que é controlado pela Platinum Equity, uma sociedade de investimento global norte-americana.





As duas empresas "anunciaram hoje ter chegado a acordo relativamente aos termos de uma aquisição da Dan Cake Portugal pela Biscuit International", revelam, esta quarta-feira, 3 de fevereiro, num comunicado conjunto enviado às redações, sem avançar o valor da transação.

Sediada em Lisboa, com operações industriais na Póvoa de Santa Iria e em Coimbra, a Dan Cake emprega cerca de 500 pessoas e fatura 55 milhões de euros anuais.

Após esta aquisição, o grupo BI, que fechou 2020 com vendas superiores a 530 milhões de euros, produzirá cerca de 200 mil toneladas de biscoitos e "waffles" em 20 fábricas na Europa, contando com um efetivo da ordem dos 2.500 trabalhadores.

"A aquisição proposta pela BI é uma excelente perspetiva para a Dan Cake Portugal, uma empresa familiar de sucesso e de renome em Portugal", considera Kantilal Jamnadas, fundador daquele que se apresenta como um dos maiores produtores de biscoitos e bolos em Portugal e líder no mercado de biscoitos de manteiga.

"Encontrámos na BI um parceiro forte e experiente, que permitirá à Dan Cake Portugal consolidar a sua liderança local e expandir as suas exportações no mercado internacional", preconiza Jamnadas, observando que "a BI e a sua equipa têm uma larga e bem-sucedida experiência na aquisição e integração de empresas familiares, ajudando-as a alcançar um maior crescimento".

De facto, esta transação insere-se nas aquisições europeias do grupo BI no mesmo setor, incluindo a Aviateur na Holanda (em 2019), a Arluy em Espanha (2018), a Stroopwafel en Co. na Holanda (2018), a NFF no Reino Unido (2018) e a A&W na Alemanha (2017).





Biscuit mantém Mitesh Jamnadas no cargo de CEO da Dan Cake



"Esta transação permitirá à Dan Cake Portugal entrar numa nova fase positiva do seu desenvolvimento, para benefício da nossa organização, dos nossos clientes, dos nossos produtos, das nossas equipas e do nosso consumidor", conclui o fundador da empresa portuguesa, cuja equipa de gestão vai manter Mitesh Jamnadas como CEO e Virgílio Alves no cargo de CFO.





Já Giampaolo Schiratti, CEO da BI, para quem a aquisição da Dan Cake Portugal "é uma situação positiva para ambas as empresas", realça que a companhia lusa "líder de mercado em Portugal e um ator de relevo no setor da pastelaria industrial".

Para o CEO da BI, "esta sinergia representa uma excelente integração para o grupo BI em termos de portfólio e de cobertura geográfica", garantindo que o "compromisso de investimento" da gigante europeia na empresa sediada em Lisboa "permite elevar o potencial de crescimento considerável da Dan Cake Portugal nos nossos mercados internacionais".





A Biscuit International é assessorada nesta transação por Alvarez e Marshal (consultor financeiro) e CS Associados (consultores jurídicos), enquanto os acionistas da Dan Cake Portugal são acompanhados pela BDO Portugal (consultor financeiro) e pela CCA (consultor jurídico).



Após a concretização desta transação, que está ainda "sujeita ao cumprimento dos procedimentos regulatórios", a BI ficará na posse de uma das mais reconhecidas marcas portuguesas, que passará a fazer parte de um grupo que tem como acionista maioritário uma equity norte-americana com mais de 23 mil milhões de dólares (mais de 19 mil milhões de euros) em ativos sob gestão e um portfólio de cerca de 40 empresas internacionais, tendo concluído mais de 300 aquisições nos seus 25 anos de atividade.





(Notícia atualizada às 11:48)