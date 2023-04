Gonçalo Almeida Simões é o novo diretor-geral da Biond, a Associação das Bioindústrias de Base Florestal que reúne a Altri, a DS Smith, a Renova e a The Navigator Company.





Em comunicado, a associação salienta que Gonçalo Almeida Simões, que sucede no cargo a Francisco Gomes da Silva, é especialista em políticas públicas, assuntos europeus, sustentabilidade, setor agroalimentar e florestal, e terá como missão "promover o desenvolvimento sustentável das bioindústrias de base florestal e o crescimento e gestão responsável da floresta portuguesa".





"A sólida experiência de Gonçalo Almeida Simões enquanto dirigente associativo e no relacionamento com instituições europeias - foi porta-voz e coordenador do setor agroalimentar na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, "senior advisor" no Parlamento Europeu, "head of office" de uma ONG e membro do Comité Económico e Social Europeu - é uma mais-valia no atual contexto internacional".





A Biond afirma ainda na mesma nota que, "face à presente situação, a Europa deve, finalmente, aproveitar todo o potencial das florestas, dos produtos de base florestal e das práticas de gestão florestal sustentáveis de forma a reduzir a sua dependência energética, dependência de materiais de origem fóssil, descarbonizando a economia".