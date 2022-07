Indústria cimenteira: “Apoios só compensam 10% do sobrecusto”

Os apoios do Governo à indústria cimenteira devido à escalada dos custos das energias não são suficientes, diz Luís Fernandes. No caso da Cimpor, houve já uma subida do preço de venda do cimento em 22% e uma redução das margens de lucro.

