Ingleses da DS Smith reforçam fabrico de papel em Viana do Castelo

A DS Smith Paper Viana assinou um contrato fiscal de investimento com o Estado português, através da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), no valor global de 107,5 milhões de euros, que prevê o aumento da capacidade produtiva da fábrica de Viana do Castelo em cerca de 20%.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...