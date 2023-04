Lucro da Bondalti sobe para 52 milhões em 2022 com expansão da atividade

A Bondalti, empresa química do grupo José de Mello que opera também no setor das águas e alargou recentemente a sua área de atividade à produção de hidrogénio e lítio verde, obteve em 2022 um resultado líquido de 52 milhões de euros. Um valor que representa um aumento de 172% face aos 19 milhões registados em 2021, sendo que nele se incluem 5 milhões de mais valias de vendas de ativos não estratégicos.





Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Bondalti justifica os resultados com a "expansão da sua atividade,otimização das operações e gestão prudente dos custos", os quais "permitiram contornar uma conjuntura de forte instabilidade nos mercados da energia e das matérias-primas".





No ano passado, a companhia liderada por João de Mello (na foto, ao lado da nova identidade visual) registou um volume de vendas consolidadas de 595 milhões de euros, o que representa um aumento de 34% face a 2021, o que atribui a "uma forte dinâmica comercial, que permitiu a expansão para novos mercados e clientes, bem como o contributo da estratégia de investimento continuado no desenvolvimento das atividades da empresa, nomeadamente a consolidação dos negócios do tratamento e reciclagem de águas e o aumento de produção obtido com a nova fábrica de cloro na Cantábria (Espanha)".





"Tanto a área química como o negócio da água registaram importantes crescimentos nas suas vendas, respetivamente 32% e 36%", salienta.





Face o contexto da incerteza e volatilidade provocada pelo início da guerra na Ucrânia e de persistência de fortes disrupções das cadeias logísticas, com reflexos nos preços das matérias-primas e da energia, a Bondalti afirma ter implementado uma gestão de riscos antecipada, por via de contratos de longo prazo e da adaptação da sua cadeia de abastecimento.





O aumento dos custos face ao ano anterior ficou-se assim pelos 29%, enquanto as vendas cresceram 34%, "o que permitiu uma melhoria das margens operacionais, tendo o EBITDA atingido 103 milhões de euros (mais 66% face a 2021)".





O investimento situou-se no ano passado em 16 milhões de euros, mais 45% que no ano anterior, "na sua maioria afeto à modernização das infraestruturas industriais, com destaque para o início da reconversão da tecnologia de eletrólise no complexo industrial de Estarreja, cujo projeto global ascenderá a cerca de 40 milhões", explica.





A Bondalti refere ainda ter registado uma redução da divida líquida de 112 para 69 milhões de euros, da qual mais de 90% se refere a taxa fixa. O rácio divida líquida/EBITDA registou, assim, uma redução para 0,7x, o que compara com 1,8x em 2021).





Internacionalização e diversificação justificam nova imagem





A empresa adotou esta terça-feira uma nova identidade visual, que "reflete uma nova ambição de crescimento sustentável, via internacionalização e diversificação do seu universo de negócios".





Atualmente a empresa opera em três áreas com a Bondalti Chemistry (químicos industriais), Bondalti Water (tratamento e reciclagem de águas) e Bondalti Energy (hidrogénio e lítio verdes).





Em comunicado, explica que para a nova identidade visual foi adotado o azul do planeta Terra, da água e do céu como cor dominante, tendo sido também criada a assinatura "Tomorrow Matters", que "pretende sublinhar o papel da empresa nos desafios do futuro, bem como a forma inovadora e disruptiva como trabalha e desenvolve as matérias ("matters") do amanhã", justifica.