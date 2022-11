Ex-secretária de Estado do Comércio espanhola na administração da Bondalti

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Bondalti, empresa do setor químico controlada pelo grupo José de Mello, anunciou esta terça-feira que Marisa Poncela García passou a integrar o conselho de administração, com funções não executivas, no passado dia 1 de novembro.





A nova administradora da Bondalti é licenciada em Ciências Económicas, pela Universidade de Zaragoza e iniciou o seu percurso profissional em 1984, como técnica do Ministério da Economia e Comércio.





Em comunicado, a empresa portuguesa diz ainda que Marisa Poncela García prosseguiu "uma carreira relevante na administração pública espanhola, enquanto secretária-geral de Ciência e da Inovação, secretária de Estado do Comércio, presidente do ICEX Espanha Exportações e Investimentos e, até 2020, diretora internacional da Renfe Operadora".





A nova administradora foi ainda professora em diversos mestrados e diretora-geral da Fundação Abbott e co-fundadora da Addtalentia S.L.



Atualmente, acrescenta a Bondalti na mesma nota, Marisa Poncela García é também administradora não executiva na Talgo, empresa do setor ferroviário, da Idom, engenharia e consultoria, dos Laboratórios Salvat, da área farmacêutica, e da Amber, uma empresa tecnológica e de engenharia de comunicações.



A Bondalti (antiga CUF) emprega cerca de 700 pessoas e em 2021 apresentou um volume de vendas de 444 milhões de euros.



Além da indústria química, a empresa opera também no setor do tratamento e reciclagem de águas, através das participadas Enkrott e Aema.