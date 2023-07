Lucro da Semapa recua quase 24% para 107,6 milhões até junho

A Semapa registou um resultado líquido no primeiro semestre deste ano de 107,6 milhões de euros, o que revela uma quebra de 23,9% face aos 141,5 milhões obtidos no período homólogo de 2022.



Em comunicado à CMVM, a holding que controla a Navigator e a Secil justifica a redução de 33,8 milhões de euros no resultado líquido com o efeito combinado da redução do EBITDA maioritariamente no segmento de pasta e papel, da melhoria dos resultados financeiros líquidos em cerca de 30,7 milhões de euros e da redução dos impostos sobre o rendimento em cerca de 18,5 milhões de euros.



Até junho a Semapa registou um volume de negócios de 1.344,2 milhões, 8,3% abaixo do que os 1.465,7 registados há um ano, tendo sido gerados 979,5 milhões de euros no negócio da pasta e papel (menos 14,2% face ao período homólogo), 339,8 milhões de euros no do cimento (um aumento de 14,6%), e 24,9 milhões de euros nos outros negócios, como a ETSA e a Triansgle's, que registaram um recuo de 8,1%.





As exportações e vendas no exterior neste período ascenderam a 977,6 milhões de euros, o que representa 72,7% do volume de negócios, refere a holding.



"Após o ano extraordinário de 2022, a normalização das condições de mercado condicionou fortemente o setor da pasta e papel no primeiro semestre de 2023, tendo-se assistido à continuação do processo lento de redução dos stocks acumulados em toda a cadeia de distribuição, ao longo do ano transato", afirma a Semapa, sublinhando que "este desequilíbrio afetou significativamente a procura em todos os segmentos de papel, à exceção do segmento de tissue, que se traduziu numa redução do volume de negócios da Navigator".



Já no segmento do cimento, o volume de negócios reflete essencialmente a evolução positiva em Portugal, Tunísia e Líbano, explica.



O EBITDA totalizou 331,3 milhões de euros na primeira metade do ano, uma quebra de 22,1% face aos 425,1 milhões gerados no mesmo período de 2022.



Para esse valor o negócio da pasta e papel contribuiu com 253 milhões de euros (menos 26,6%), o do cimento com 71,5 milhões (mais 0,9%) e os outros negócios com 7,1 milhões de euros (menos 27,8%).



A margem EBITDA consolidada foi de 24,6%, 4,4 pontos percentuais abaixo da registada em igual período de 2022.





A Semapa explica que a redução do EBITDA "foi principalmente justificada pela evolução verificada no segmento da pasta e papel", recordando que no primeiro trimestre verificou-se uma redução dos custos variáveis nomeadamente de logística, de energia e de algumas matérias-primas, que se acentuou, de forma significativa, ao longo do segundo trimestre, "o que aliado ao esforço de manutenção de preços e enriquecimento do mix de produto, compensou parcialmente a redução de volumes de venda de papel".



Já o EBITDA do segmento do cimento teve um ligeiro aumento, "dado que a melhoria verificada em Portugal mais do que compensou a variação negativa nas restantes geografias", refere o grupo liderado por Ricardo Pires (na foto).





O valor dos investimentos em ativos fixos realizado na primeira metade deste ano aumentou cerca de 70 milhões de euros face ao período homólogo, situando-se em cerca de 143,7 milhões de euros.





No final do primeiro semestre a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 1.110,3 milhões de euros, superior em 316,1 milhões de euros relativamente ao final de 2022.



Na apresentação das contas semestrais, a Semapa recorda que a 31 de março foi concluída a aquisição por parte da Navigator da Gomà-Camps Consumer em Espanha por cerca de 85 milhões de euros.



E que já no final do segundo trimestre, a Semapa deu mais um passo no novo ciclo de investimento e diversificação ao adquirir uma participação de 100% na Triangle’s Cycling Equipments, em Portugal.