Lucros da Navigator sobem para 71,7 milhões no primeiro trimestre

A The Navigator Company obteve um resultado líquido de 71,7 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que revela uma subida de 41,7% face aos 50,6 milhões anunciados no mesmo período de 2022.





Em comunicado à CMVM, o grupo liderado por António Redondo adianta que as vendas totais subiram 1,8% até março para 501,2 milhões e que o EBITDA cresceu 7,5% para 130,7 milhões.





"A The Navigator Company registou, no primeiro trimestre de 2023, um volume de negócios, um EBITDA e os resultados líquidos mais elevados de sempre para um primeiro trimestre, num contexto de forte contração global de procura em praticamente todos os segmentos de pasta e papel", afirma a empresa.



As vendas de papel representaram cerca de 64% do volume de negócios, as vendas de pasta 13%, as de tissue 10%, as de energia 10% e o packaging 3%.

A Navigator afirma ainda que "apesar do atual contexto político-económico muito imprevisível, marcado pela desaceleração das economias, pela inflação e pelo prolongar da guerra na Ucrânia, o grupo mantém o plano ambicioso de diversificação e de desenvolvimento de produtos, nomeadamente nos segmentos de tissue e packaging".





No primeiro trimestre investiu 42 milhões de euros, o que compara com 15 milhões no período homólogo, sendo que os investimentos em ambiente ou de cariz sustentável representaram 36% do total.





Entre os vários projetos de desenvolvimento em curso, a Navigator indica que aproveitou o primeiro trimestre para avançar com o desenvolvimento de produtos de embalagem destinados às indústrias alimentar, de construção e bens de consumo.





A empresa diz ainda que "tem continuado a desenvolver o seu projeto de investimento para a construção da fábrica de produção de recipientes em celulose moldada, destinados a substituir plástico de uso único nos pontos de venda nos segmentos de food packaging e food servisse", acrescentando que, "de entre as múltiplas atividades em curso, destacam-se as obras de construção da fábrica, a aquisição da tecnologia de produção, o desenvolvimento de produto, recrutamento de recursos especializados e a prospeção de mercado".





No final de março a dívida líquida remunerada da Navigator era de 351,4 milhões de euros, menos 166,5 milhões do que no mesmo período de 2022.