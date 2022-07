Megasa: Parar a fábrica em março “afetou as exportações”

No espaço de um ano, a fatura de energia do Grupo Megasa, que detém as fábricas da Siderurgia Nacional do Seixal e da Maia, em Portugal, aumentou dezenas de milhões de euros, garante o CEO Álvaro Alvarez ao Negócios.

