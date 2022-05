Metal português bate recorde de exportações com EUA a dobrar para 208 milhões

As exportações nacionais das empresas de metalurgia e metalomecânica para os Estados Unidos duplicaram para 207,6 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que se traduziu num contributo assinalável para o aumento de 6,5% das vendas do setor no exterior neste período face há um ano, para aproximadamente 5,5 mil milhões de euros.

De janeiro a março deste ano, este crescimento foi mais evidente nas exportações para os países da União Europeia, que registam um aumento homólogo de 10,9%, destacando-se Espanha (mais 7,3%), França (15,4%) e Alemanha (18,1%), enquanto para o exterior da UE registou-se uma quebra de 6,9%.

Nota relevante: "As exportações do Metal Portugal atingiram em março de 2022 o melhor registo da história, com um total de 1.983 milhões de euros de exportações, batendo o recorde atingido em março do ano anterior", realça a associação do setor (AIMMAP), em comunicado.

"O atual ciclo económico que as empresas enfrentam, fortemente afetado pelas consequências da pandemia e de guerra na Ucrânia, é muito difícil. Por isso, não deixa de ser notável os excelentes números que as empresas do Metal Portugal apresentam, ilustrando o seu desempenho positivo e a forma assertiva que trabalham", enfatiza Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP.

"Apesar dos últimos anos trazerem muitos desafios, o crescimento das nossas empresas é significativo", remata o mesmo dirigente associativo.