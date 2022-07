Navigator assegura paz social por dois anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A The Navigator Company e as organizações representativas dos trabalhadores (ORT) concluíram com sucesso um acordo laboral que terá a duração de dois anos (2022 e 2023), anunciou esta quarta-feira o grupo em comunicado.





"Este entendimento, algo nunca antes alcançado, é particularmente importante no ambiente de grande incerteza económica e social em que vivemos, e permitirá à empresa continuar a investir nos negócios atuais e na diversificação da sua atividade", afirma a Navigator na mesma nota, acrescentando que o acordo permite ainda "continuar a reforçar o aumento de rendimento disponível dos colaboradores, medida particularmente importante no período em que vivemos".





O acordo, que abrange cerca de 1.700 técnicos operacionais, fixa o salário mínimo de entrada para colaboradores em início de carreira nos 872 euros, a partir de dia 1 de dezembro deste ano, com progressão automática para o escalão seguinte (907 euros) em caso de avaliação positiva no prazo de um ano.



Segundo a Navigator, estes aumentos de remuneração base contam ainda com o reflexo proporcional nos subsídios de turno entre 10% a 25% de majoração quando aplicáveis.



A produtora de pasta e papel assegura também a atualização geral de pelo menos 0,9%, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, garantindo-se um mínimo absoluto em função da remuneração base mensal dos colaboradores, como seja de 25 euros para remunerações base inferiores a 900 euros, 20 euros para as que oscilam entre os 900 e 1.050 euros, e de 15 euros para as superiores a este valor.



O acordo entre a Navigator e os sindicatos inclui ainda o pagamento da comparticipação do seguro de saúde, que produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023, o que implicará que o trabalhador assumirá apenas 8 euros mensais da comparticipação do cônjuge num seguro que abrange a totalidade do agregado familiar.



O mesmo acordo implementa algumas medidas de aceleração do normal processo de progressão de carreiras, acordadas em 2021, nomeadamente a passagem na horizontal para o escalão imediatamente seguinte, a partir de 1 de dezembro deste ano, para todos os colaboradores com uma avaliação de desempenho positiva, o que representa mais de 80% da população de técnicos operacionais em causa e um aumento superior a 4% vigente até 31 de dezembro de 2023.