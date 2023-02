Navigator compra GC Consumer para ser o segundo maior produtor ibérico de "tissue"

A The Navigator Company anunciou esta quarta-feira ter formalizado um contrato de compra e venda de ações da totalidade do capital social da Gomà-Camps Consumer, uma sociedade com sede em Saragoça, Espanha, que por sua vez detém a totalidade do capital social da Gomà-Camps France, com sede em Castres, França.



Em comunicado à CMVM, a produtora de pasta e papel refere que a aquisição da GC Consumer, que apresentou em 2022 um volume total de vendas de 115,6 milhões de euros, "enquadra-se no plano ambicioso de crescimento e diversificação do grupo Navigator".



"A integração desta nova fábrica permitirá à Navigator posicionar-se como o segundo maior produtor ibérico de tissue, adicionando 35.000 toneladas de capacidade de produção anual de papel tissue, que passam a um total de 165.000 toneladas anuais, e aumentando a capacidade anual de 'converting' em 60.000 toneladas, que passam assim para 180.000 toneladas anuais", adianta.

O grupo português diz ainda que pretende "incorporar o amplo know-how, o talento e a longa experiência dos profissionais da GC Consumer, dando continuidade à atividade desenvolvida até agora pela empresa espanhola e explorando oportunidades que reforcem o posicionamento da operação conjunta no mercado global".



O contrato agora assinado fica ainda sujeito às condições suspensivas que são comuns, "as quais deverão estar cumpridas até ao dia 28 de fevereiro, que dizem respeito designadamente ao pagamento de passivo e à libertação de garantias que impendem neste momento sobre as ações da GC Consumer", acrescenta.





Em comunicado às redações, a Navigator diz ainda que a aquisição da GC Consumer "é complementar à atividade atualmente desenvolvida pelo grupo, quer do ponto de vista industrial quer comercial".





"A integração da nova fábrica possibilitará uma gestão mais otimizada da carteira de clientes ibéricos, contribuirá para potenciar a exploração de novos negócios em Espanha e em França, fruto da localização estratégica em Saragoça, e deverá permitir a captura de sinergias operacionais", acrescenta.





O grupo português revela ainda que a GC Consumer apresentou em 2022 um volume total de vendas de cerca de 116 milhões de euros, que se juntam aos cerca de 200 milhões de euros de vendas da Navigator neste segmento de negócio no ano passado.





"É a mais moderna operação (criada em 2005 e ampliada em 2018) pertencente a uma das mais antigas e prestigiadas empresas familiares espanholas, com mais de 260 anos de história na produção de papel", sublinha.





"Como resultado deste investimento e tirando partido da sua localização estratégica em Ejea de los Caballeros (Saragoça), a integração desta nova fábrica deverá contribuir para um novo ciclo de crescimento neste negócio", aponta a Navigator, acrescentando que no negócio do tissue estima que passará a ter cerca de 300 milhões de euros de vendas consolidadas.





A Navigator lembra que tem vindo, nos últimos anos, a trabalhar num universo de produtos inovadores com "o objetivo de responder às necessidades dos consumidores e dos profissionais, contribuindo para melhorar os cuidados diários de higiene e de bem-estar" e que "neste caminho de inovação e diferenciação junta-se agora a atitude de vanguarda da GC Consumer, que permitirá continuar a explorar novas oportunidades de negócio".