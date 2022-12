Navigator aumenta prémio de desempenho aos colaboradores até 4,5 salários

A Navigator, empresa cotada na bolsa de Lisboa, vai aumentar o prémio de desempenho de 2022 dos colaboradores até 4,5 salários. A decisão, esta quinta-feira divulgada pela papeleira, visa"reconhecer a entrega e o compromisso" dos colaboradores, "num ano particularmente difícil", justifica a empresa.



O prémio de desempenho será distribuído aos mais de 3.200 colaboradores no próximo ano, sendo que a empresa vai adiantar o pagamento de um ordenado médio de 1.633 euros este mês.



"Com efeito, todos os colaboradores, técnicos operacionais, quadros médios e quadros superiores, poderão auferir em 2022 um total de 18,5 salários, um aumento substancial em comparação com os 15,9 salários pagos, em média, nos últimos cinco anos", refere a empresa liderada por António Redondo, em comunicado.



À majoração do prémio de desempenho e adiantamento extraordinário de uma remuneração mensal desse prémio, acresce ainda um prémio de produtividade, que foi implementado em 2022 e "potencia o pagamento de mais um salário aos colaboradores.



"Aplicadas as regras de cálculo deste incentivos, neste momento já beneficiaram 87% dos colaboradores, dos quais 70% asseguraram dois terços do montante global anual", detalha a papeleira, acrescentando que no próximo mês, janeiro, será apurada a percentagem de colaboradores que receberá um terço do valor em falta.





A empresa salienta, na nota em causa, que ao longo da última década distribuiu mais de 96 milhões de euros em prémios. "Adicionalmente, os colaboradores dispõem ainda de um conjunto de benefícios no valor de 1,11 salários, que representa um investimento médio anual de 1.815 euros por pessoa e um investimento anual de cerca de seis milhões de euros por parte da empresa", afirma.