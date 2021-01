Navigator lucra 109 milhões de euros em 2020

A The Navigator Company registou em 2020 um resultado líquido de 109,2 milhões de euros, o que revela uma quebra de 35,1% face aos 168,3 milhões apresentados em 2019. A produtora de pasta e papel realça, no comunicado de divulgação das suas contas de 2020, que este foi "um ano de grande adversidade, o mais difícil da sua história, marcado pelo forte impacto da pandemia na procura dos seus produtos e por uma quebra acentuada de preços"





No ano passado as vendas totais do grupo atingiram 1.385,4 milhões de euros, menos 17,9% do que no ano anterior. A empresa aponta que a atividade de papel foi afetada pela pandemia e pelas medidas de confinamento, tendo o volume de vendas de UWF (papel de impressão e escrita) totalizado 1.276 mil toneladas, caindo 12% em relação a 2019.





No entanto, acrescenta, as vendas de pasta e de "tissue" compensaram parcialmente a queda do negócio de papel: o volume de pasta cresceu 25% para 394 mil toneladas (registando o valor mais elevado desde 2009) e as vendas de tissue 10% para 106 mil toneladas, o que representa também o volume mais elevado desde a entrada neste negócio.

A Navigator sublinha ainda no comunicado que a quebra dos preços de venda foi mitigada "pelo forte esforço de contenção de custos", tendo os custos fixos sofrido uma redução em 47 milhões de euros e os custos variáveis de produção em cerca de 60 milhões.





Em 2020, o EBITDA recuou 23,3% para 285,5 milhões, salientando a Navigator o contexto de forte queda do preço da pasta (-22%), de redução de volumes de papel devido à pandemia (-12%) e de redução dos preços de papel (-7%). A margem de EBITDA /vendas foi de 20,6%, 1,4 pontos percentuais abaixo da margem registada em 2019.

O cash flow livre atingiu 234 milhões de euros, e o Capex cerca de 81 milhões de euros, uma vez que o grupo tinha decidido já rever o plano de investimentos previsto para 2020 que inicialmente apontava para 158 milhões.





Os custos financeiros situaram-se em 14,7 milhões, uma melhoria de 4,2 milhões face a 2019, "resultante da variação positiva de 1,6 milhões no resultado das operações de cobertura cambial, de uma variação muito positiva de 3,3 milhões no montante de juros compensatórios relativos a dívidas do Estado para com a Navigator, da variação de 900 mil euros relativos ao valor atual dos montantes ainda a receber da venda do negócio pellets em 2018 e do recebimento de 1,2 milhões de juros associados aos montantes recebidos no âmbito do processo anti-dumping nos EUA".





O grupo reduziu ainda o seu endividamento líquido em 35 milhões de euros para 680 milhões de euros, depois da distribuição de 198 milhões de dividendos. O rácio de dívida líquida / EBITDA foi de 2,38 X.





A Navigator salienta ainda no comunicado que ao longo do quarto trimestre retomou os seus níveis de produção e "conseguiu registar uma evolução positiva em relação ao trimestre anterior", tendo o resultado líquido do último trimestre atingido os 34 milhões de euros, acima dos 31,2 milhões do trimestre anterior.

Taxa pelas vendas nos EUA nos 6,75%





O grupo dá ainda nota, no comunicado de divulgação dos resultados anuais, que, no âmbito do processo antidumping no EUA, a 19 Janeiro de 2021 o Department of Commerce (DoC) confirmou a taxa final a aplicar à venda de determinados produtos de papel neste país relativa ao terceiro período de revisão (POR3).





"A taxa final não sofreu alterações em relação à taxa preliminar, tendo sido fixada em 6,75%", adianta a empresa, salientando que esta taxa "está em linha com as estimativas da Navigator e significa que, de agora em diante, a taxa a pagar relativamente às vendas de papel não revestido nos Estados Unidos será de 6,75%, até serem apurados os resultados relativamente ao valor final do quarto período de revisão".