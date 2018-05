Navigator sobe preços do tissue na Europa a partir de Julho

A Navigator vai aumentar os preços do papel tissue na Europa entre 6% a 8% a partir de 1 de Julho, revelou esta segunda-feira, 28 de Maio, a empresa liderada por Diogo da Silveira, através de um comunicado citado pela Bloomberg.

A ex-Portucel justifica este aumento com a "subida contínua" das matérias-primas usadas para fabricar o papel tissue.

Este mês é já o segundo aumento anunciado pela Navigator. A 7 de Maio a empresa revelou um aumento do preço de venda do papel "uncoated woodfree" entre 7% a 8% no mercado europeu. A justificar a decisão também esteve o "contínuo aumento nos custos de produção". Este aumento de preços também vai entrar em vigor a 1 de Julho.

A 27 de Abril a empresa portuguesa tinham anunciado aumentos de 5% a 7% no papel vendido em diversas geografias: Médio Oriente, África, Turquia, Ásia, Oceânia e América Latina.

Antes, a 20 de Abril, já tinha anunciado um aumento de preços semelhante para o mercado norte-americano.

A Navigator exporta a grande maioria da sua produção e está presente em 130 países dos cinco continentes.