Novo diretor-geral da CIP: projeto "ambiciona recriar economia com maior valor"

"Estou entusiasmado com a oportunidade de participar num genuíno projeto de transformação da sociedade portuguesa que ambiciona recriar uma economia com maior valor, com melhores rendimentos para todos, isto é, com a partilha mais equitativa da riqueza produzida".



É assim que Rafael Alves Rocha encara os desafios que lhe vão ser colocados enquanto novo diretor-geral da CIP – Confederação Empresarial de Portugal.

Licenciado em Comunicação Social pela Universidade do Minho, pós-graduado em Gestão pelo IPAM, Rafael Alves Rocha, que estava desde janeiro de 2020 a liderar a comunicação corporativa da Corticeira Amorim, diz que este é "provavelmente o maior desafio" da sua carreira profissional.





"Tenho a noção exata da enorme exigência e também da responsabilidade inerentes a esta extraordinária tarefa. Sublinho que todo o trabalho a desenvolver encontra-se bem ancorado na desejada transição e transformação para este paradigma — apenas alcançável de forma coletiva — e que isso exigirá trabalho árduo, empenhado e constante. Vamos procurar o diálogo em todas as circunstâncias, empenhando-nos na construção de consensos alargados e, quando for caso disso, negociações fora de horas", afirma Rafael Alves Rocha num comunicado da CIP onde dá conta desta nomeação.





Segundo o mesmo documento, "os objetivos são claros e têm como eixo a construção, estruturação e consolidação de um contexto administrativo, regulatório, legislativo e tributário que ajude e deixe de travar o desenvolvimento das atividades empresariais. Esta meta traduz-se na prestação de serviços de valor acrescentado aos associados da CIP, de modo a incentivar e facilitar o seu crescimento e capacidade competitiva",

A consolidação do movimento associativo português, um dos maiores estímulos para o mandato 2023-2027 da nova direção da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, surge igualmente entre as prioridades do novo diretor-geral.