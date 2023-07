Corticeira Amorim contrata Bessa para o lugar de Rocha, que voltou para o patrão dos patrões

Armindo Monteiro chegou à presidência da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e chamou Rafael Alves da Rocha, que estava desde janeiro de 2020 a liderar a comunicação corporativa da Corticeira Amorim, para assumir o cargo de diretor-geral da organização patronal, onde Rocha já tinha estado (alguns meses) em 2010 como assessor de imprensa.

Rafael Alves Rocha era o responsável pela comunicação da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) quando Monteiro foi presidente desta estrutura associativa, entre 2003 e 2008, assim como da Compta, a empresa de que o novo patrão dos patrões foi líder entre 2008 e 2019.

Com a saída de Rocha para a CIP, a Corticeira Amorim escolheu Carlos Bessa para assumir a liderança da comunicação corporativa do maior grupo mundial de transformação de cortiça.

Com 36 anos, Bessa deixou a direção de Marketing, Comunicação e Apoio à Venda do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Anteriormente, exerceu funções como director de Marketing e Comunicação na Associação Turismo dos Açores, tendo estado na Sonae, onde passou por diversas áreas – do marketing estratégico aos media.





"Uma das principais missões a cargo do responsável de ‘corporate comunication’ será a interação e gestão dos públicos internos e externos do maior grupo de transformação de cortiça do mundo, fortalecendo o conhecimento e a perceção da atividade da Corticeira Amorim, das várias áreas em que atua e de como tem contribuído para a inovação e sustentabilidade de toda a fileira", afirma o grupo liderado por António Rios Amorim, em comunicado.