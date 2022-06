Pescadores do Norte garantem sardinha "abundante e de qualidade" para o S. João

Os pescadores do Norte do país garantiram hoje que "há sardinha em abundância e de boa qualidade" para as tradicionais festas de S. João, notando um aumento na procura em relação aos últimos dois anos, condicionados pela pandemia."Tem havido sardinha de qualidade, e com sinais claros de abundância. O tamanho nesta altura do ano ainda não é o ideal, mas já tem muito sabor e gordura suficiente para 'pingar' no pão. Ainda hoje as comi e estavam ótimas", garantiu à agência Lusa Agostinho Mata, presidente da Propeixe.O líder desta cooperativa de produtores de peixe do Norte, que engloba dezenas de embarcações na região, prometeu "sardinha suficiente para umas grandes festas de S. João à boa maneira do norte" e notou uma maior procura por este pescado em comparação com os últimos anos, marcados pela pandemia de covid-19."Tem havido mais procura, não só para o consumo normal como para as conserveiras. Isso tem pressionado o mercado o que é bom para nós. As lotas têm estado bem movimentadas e o preço pago tem sido justo em relação à qualidade do peixe", partilhou.Ainda assim, e reconhecendo que as vendas "têm sido melhores que anos anteriores com a covid-19", Agostinho Mata lembra as dificuldades por que passa o setor devido ao aumento do preço dos combustíveis."Tem sido horrível para nós, e com um impacto enorme nas nossas contas. Estamos a vender o produto ao preço normal, que não cobre a despesa extra com o aumento do gasóleo", lamentou.O líder da Propeixe espera que a situação dos aumentos do combustível "não se mantenha por muito mais tempo", vincando que está a "ser muito prejudicial para pesca", e deixando um apelo aos governantes."Se não disponibilizarem mais ajuda, vai ser muito complicado manter a atividade rentável. Têm de ter mais atenção para este setor primário, que é base de tudo", alertou Agostinho Mata.O embalo das vendas para as festas dos santos populares e a perspetiva de um verão com mais consumo têm ajudado a minimizar o aumento dos custos de produção, que, ainda assim, se continuarem, podem tornar a situação "rapidamente insustentável".