Portugal prevê lançar leilões para prospecção de lítio este ano

"Portugal está entre os países do top 10 em termos de reservas de lítio", afirmou o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, em entrevista à Bloomberg. Com este recurso, Portugal pode fazer parte da estratégia que a União Europeia está a desenvolver para as baterias, salientou.

Mesmo que Portugal desenvolva as suas reservas de lítio, é provável que esta produção represente uma fatia bastante pequena no mercado global. A reserva total do país é de 60.000 toneladas métricas, o que comprara com um total mundial de 16 milhões, segundo relatório do Serviço de Pesquisa Geológica dos EUA.