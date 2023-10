Portuguesa Colep investe 28 milhões em fábrica no México

A Colep Packing e o Envases Group vão construir em parceria uma fábrica de aerossóis metálicos no México num investimento inicial superior a 30 milhões de dólares (28 milhões de euros, ao câmbio atual), disse a empresa portuguesa.Em comunicado, a Colep Packing, empresa do grupo RAR, explicou que no acordo de 'joint-venture' com a espanhola Envases Group cada empresa tem 50% de participação acionista.Colep Packing e Envases Group atuam no mercado de embalagens metálicas e este investimento visa fornecer clientes da América do Norte e Central.Na primeira fase, disse a empresa, a fábrica irá centrar-se a sua produção em três linhas de aerossóis de alumínio."Esta é uma etapa importante na concretização da estratégia da empresa, ao afirmar a nossa posição competitiva no mercado de aerossóis e ao reforçar a atividade no segmento de alumínio, a qual se iniciou com a aquisição de 40% da espanhola ALM em 2022", disse o presidente executivo da Colep Packing, Paulo Sousa, citado em comunicado.Por seu lado, o presidente executivo do Envases Group, Martín Guaita, afirmou que se trata de uma "colaboração estratégica que aproveita as sinergias entre dois negócios altamente complementares".Com um volume de negócios de 149 milhões de euros, a portuguesa Colep Packing emprega cerca de 700 colaboradores em Portugal, Espanha e Polónia.