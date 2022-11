Preços na produção industrial abrandam para 16,2%, à boleia da energia

Leia Também Preços na produção industrial sobem 19,6% em setembro

Os preços na produção industrial registaram uma variação homóloga de 16,2% em outubro deste ano. Em setembro, a variação foi de 1 Os dados foram esta quinta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), que esclarece que para esta evolução contribuiu, "em grande medida", a desaceleração dos preços da energia.Apesar do abrandamento, o agrupamento da energia registou um crescimento homólogo de 21,7% em outubro.Excluindo esse agrupamento, os preços subiram 14,6%, valor que compara com os 15,5% no mês anterior.A secção das indústrias transformadoras abrandou para os 21,6% (menos 1,6 pontos percentuais que em 2021), tendo dado um contributo de 18,6 p.p. para a variação do índice total. "Os preços na secção de Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio diminuíram, em termos homólogos, 20,9% em outubro, após a redução de 5,8% observada no mês anterior, originando um contributo de -2,4 p.p.)", detalha o INE.Em termos mensais, os preços na produção industrial recuaram 0,4% face a setembro.