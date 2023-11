Os preços na produção industrial caíram 5% em outubro, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se do sétimo mês consecutivo que os preços na produção industrial recuam."O desempenho dos agrupamentos de energia e de bens intermédios foi determinante para este resultado, com variações de -14,8% e -6%, respetivamente", detalha.As indústrias transformadores "continuaram a dar o contributo mais intenso para a variação do índice total (-3,7 pontos percentuais)", refere o instituto, acrescentando que a secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio registou uma diminuição de 15,9%, contribuindo com 1,3 p.p.Excluindo o agrupamento do energia, a variação homóloga fixou-se em -1,9%.Já face a setembro, o índice de preços desceu 0,2%. "A energia foi responsável pelo único contributo negativo, devido a uma diminuição de 1,9%)", refere o INE."A secção das indústrias transformadoras aumentou 0,4% face ao mês anterior (variação nula no mesmo mês de 2022), contribuindo com 0,3 p.p. para variação do índice total. A secção de Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio diminuiu 6,6% em outubro (-5,1% no período homólogo)", revela o instituto.