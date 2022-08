Preços na produção industrial subiram 24,8% em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de preços na produção industrial registou um aumento homólogo de 24,8% em julho, 0,7 pontos percentuais (p.p) superior ao observado em junho, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



A evolução dos preços da energia e dos bens intermédios continuou a ser determinante para o crescimento do índice total. Sem estes agrupamentos, o índice cresceu 10,9%.





Os contributos mais expressivos para a variação do índice vieram dos agrupamentos de energia e de bens intermédios, que contribuíram 12,3 p.p e 7,8 p.p, respetivamente, em resultado de crescimentos de 60,9% e 20,9%."Excluindo o agrupamento de energia, a variação dos preços na produção industrial foi 15,6%", acrescenta o INE.Já a secção das indústrias transformadoras registou um aumento homólogo de 26,1%, contribuindo com 23,1 p.p. para a variação do índice total. "A secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio registou uma taxa de crescimento homólogo de 16,2%, originando um contributo de 1,4 p.p", refere ainda o instituto de estatística.