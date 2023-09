Leia Também Preços na produção industrial recuam pelo quarto mês consecutivo

A produção industrial diminuiu 3,2% em julho face ao mesmo período do ano anterior, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Sem contabilizar o agrupamento de energia, a diminuição foi de 3,8%.Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, exceto o de bens de investimento (que registou uma subida de 1,4% em julho), tendo sido o que mais contribuiu para a variação do índice total. Os bens de consumo caíram 4% face a julho de 2022, os intermédios recuaram 5,8% e a energia cedeu 0,3%.Face ao mesmo período de 2022, o índice de produção industrial tem vindo a cair desde maio deste ano, segundo o INE. Em junho, recuou 3,7% face ao mesmo mês do ano anterior.Em termos de variação mensal, a produção industrial subiu 0,2% em julho. "Os agrupamentos de energia e de bens intermédios apresentaram contributos de 0,7 p.p. e 0,2 p.p., originados por taxas de variação de 4,4% e de 0,6%, enquanto os agrupamentos de bens de investimento e de bens de consumo contribuíram com -0,4 p.p e -0,3 p.p, respetivamente", detalha o INE.