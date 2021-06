Têxtil corta empresas e empregos até 2030

No cenário mais otimista traçado no novo plano estratégico, a indústria portuguesa do têxtil e do vestuário conta chegar ao final da década com menos mil empresas e 18 mil trabalhadores do que antes da pandemia de covid-19.

