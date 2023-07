Vanguard paga 12 milhões por fábrica da Saint-Gobain

A Covipor, detida até agora pela multinacional francesa, opera no setor do vidro para construção civil e decoração e é mais uma aquisição da imobiliária do segmento de luxo, que aos 12 milhões de euros da compra vai somar 10 milhões em investimento tecnológico.

