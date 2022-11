Carlos Rodrigues é o novo Diretor Geral editorial do grupo Cofina

Carlos Rodrigues, até ao momento diretor geral editorial do Correio da Manhã, CMTV e Sábado, irá assumir a liderança da Direção Geral Editorial do Grupo Cofina Media.A Direção Geral Editorial tem como responsabilidade a coordenação e gestão de toda a atividade editorial do grupo.A Direção Geral Editorial permitirá "acentuar os ganhos de escala e de eficiência do grupo, sem, em momento algum, desvirtuar a singularidade e o posicionamento de cada um dos títulos, bem como os respetivos eixos de diferenciação", conforme anunciou a Cofina Media em comunicado.