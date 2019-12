Este resultado representa um share médio mensal de 4,31%, muito acima da soma dos concorrentes.



A SIC Notícias fechou o mês com 1,7%, a TVI 24 com 1,3% e a RTP-3 com 0,6.



O crescimento da CMTV no horário nobre continua acima de dois dígitos todos os meses.



A CMTV cresceu 14,8% no horário nobre ao longo do mês de novembro, quando comparado com o período homólogo do ano anterior.



No período de maior consumo televisivo e de maior investimento publicitário, a CMTV regista uma média de 152 mil espetadores a cada minuto.



Na média diária, a CMTV cresceu 14,8% em relação ao período homólogo. Por dia, a CMTV já tem um total de cerca de 2 milhões 260 mil espectadores.



Novembro representa o 35.º mês de liderança consecutiva da CMTV no consumo de televisão por cabo. Ou seja, a CMTV é líder há praticamente 3 anos ininterruptos.



A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não é emitida na TDT.

A CMTV bateu o recorde de espectadores num só mês, ao atingir em novembro uma média de 88.393 espectadores a cada minuto do dia. É o melhor resultado de sempre da televisão do Correio da Manhã.Este recorde significa que nunca houve tantos espectadores a acompanharem a emissão da CMTV em permanência.