É o vigésimo segundo mês consecutivo de liderança do canal do Correio da Manhã.

A CMTV registou uma média mensal de 4,2% de share, o que equivale a 77.700 espectadores a assistirem ao canal a cada minuto do dia. Isto representa um crescimento de cerca de 10%, visto que em Setembro a CMTV registava perto de 70 mil e 200 espectadores por minuto.



Atrás da CMTV, líder há quase dois anos consecutivos, ficou a SIC Notícias, com 1,9% de share, a TVI24, que desceu para 1,7%, e a RTP3, com 0,9% de share médio mensal.



A CMTV emite em todas as plataformas de cabo na posição 8 mas ainda não está na TDT.



Todos os dados são da responsabilidade da GFK/ CAEM.

