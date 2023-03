Cofina admite "abordagens preliminares" com potenciais interessados

A Cofina admite que "foram realizadas abordagens preliminares por diversos assessores externos" que comunicaram o potencial interesse de entidades que representam na compra da empresa.O esclarecimento da empresa que detém o Negócios, Correio da Manhã, Record, entre outros títulos, além da estação CMTV, é feito em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) depois de o Observador ter noticiado que a Media Capital estaria em negociações para comprar a Cofina.No documento, a empresa liderada por Paulo Fernandes esclarece que "foram realizadas abordagens preliminares por diversos assessores externos, com vista a encetar possíveis negociações, que estão a ser objeto de análise pela sociedade, sem que haja, na presente data, qualquer decisão ou conversações, entre a Cofina e, nomeadamente, a Media Capital ou os seus acionistas", relacionadas com a matéria da referida notícia.A Cofina acrescenta que "pela sua natureza de sociedade gestora de participações sociais, avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus ativos, numa perspetiva de compra ou de venda".Esta manhã, a CMVM suspendeu as negociações das duas empresas "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado". Os títulos da Cofina valiam nesse momento 0,299 euros, numa valorização de 15,44% enquanto os da Media Capital, que não negoceiam desde o dia 27 de fevereiro, valiam 1,21 euros.