Media Capital não tem "nada de relevante" a dizer sobre eventual compra da Cofina

A Media Capital garante que não tem "nada de relevante" a comunicar sobre uma possível aquisição da Cofina mas admite que tem disponibilidade para analisar oportunidades."Como sucederá com as demais empresas do setor dos media, a Media Capital está atenta e disponível para analisar oportunidades de negócio que possam surgir", afirma a dona da TVI em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O regulador exigiu esclarecimentos das duas empresas na sequência da notícia do Observador segundo a qual a Media Capital estaria em negociações com vista à compra da dona do Negócios, Correio da Manhã, Record e CMTV.Na resposta, a empresa detentora da estação televisiva de Queluz de Baixo afirma que "em particular quanto à aquisição da Cofina, ou de ativos ou de negócios desta sociedade, nada existe de relevante" além da disponibilidade genérica e permanente para analisar oportunidades.A Cofina também já enviou um esclarecimento ao mercado.