CT e sindicatos da RTP também querem representante dos trabalhadores na administração

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP e os sindicatos que representam os funcionários expressaram hoje a intenção de haver um representante dos trabalhadores na administração, na sequência de uma decisão semelhante que foi anunciada para a TAP.Em comunicado conjunto, os órgãos que representam os trabalhadores da RTP explicitam que, com a eleição de um representante dos funcionários da TAP para o conselho de administração, o "Governo admite que numa situação muito grave os trabalhadores são necessários para salvar" a empresa."Na RTP, a entrada de um vogal não executivo dos trabalhadores no conselho de administração ainda vem a tempo. Temos essa vantagem em relação à TAP - mas não temos tempo a perder", prossegue a nota, acrescentando que a situação da empresa está a degradar-se "a olhos vistos" e sobre a qual "pende uma ameaça ainda mais grave, se vier a ser aprovado o novo Contrato de Concessão, tal como ele se encontra projetado".A televisão e rádio público continuam "a rolar neste plano inclinado", com um conselho de administração cessante a "adiar sucessivamente as decisões inadiáveis, um concurso mal feito e questionado pela Justiça", e uma administração "que a todos quer dar posse, menos ao único que foi eleito com larga votação - o representante dos trabalhadores", referem a CT e os sindicatos.Estes órgãos dão ainda conta de que "pediram, com caráter de urgência", uma reunião à ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, com o propósito de "estudar a aplicação ao caso da RTP dos critérios que o Governo entendeu oportuno aplicar na TAP".O Governo propôs aos sindicatos da TAP e eleição de um representante dos trabalhadores para o Conselho de Administração da transportadora, adiantou à Lusa Paulo Duarte, da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).De acordo com o dirigente sindical "houve uma reunião hoje entre o secretário de Estado [Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes] e todos os sindicatos da TAP, incluindo a Comissão de Trabalhadores. E foi anunciado que tinha havido uma decisão do Governo para que um representante dos trabalhadores fizesse parte do Conselho de Administração da TAP", referiu, confirmando a notícia avançada pelo Expresso.