Disney acaba com marca Fox e introduz Star em remodelação feita em Portugal

A Walt Disney anunciou esta segunda-feira o fim da marca Fox nos seus canais europeus e a passagem para a marca Star, num reposicionamento inteiramente concebido e implementado em Portugal, com agências locais.A Fox passa a ser Star Channel e todos os outros canais terão um novo nome e identidade visual: Star Life, Star Crime, Star Movies e Star Comedy.O trabalho feito pelo estúdio criativo da Walt Disney em Portugal, em colaboração com agências e estúdios portugueses, vai ser exportado para o resto da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África). Em Angola e Moçambique, o canal Mundo Fox passará a ser Star Mundo."Esta mudança reforça o compromisso da The Walt Disney Company com o presente e, sobretudo, com o futuro dos nossos canais lineares em Portugal, líderes no segmento", disse à Lusa Luís Fernambuco, diretor-geral da Walt Disney em Portugal."Estamos também muito orgulhosos pelo trabalho desenvolvido na criação desta nova identidade gráfica, já que ela foi liderada pela nossa equipa em Portugal, em colaboração com agências portuguesas, e será implementada em todos os canais de entretenimento da Disney em EMEA", continuou.O responsável afirmou que a distribuição e posicionamento no mercado "continuarão os mesmos, apenas mais brilhantes."Segundo a empresa, o conceito visual da nova marca assenta numa "estrela cadente luminosa" que guiará o público através da programação dos canais.A mudança da marca foi anunciada durante a apresentação anual da Walt Disney em Lisboa, onde a empresa anunciou novas temporadas das séries "FBI", "Fire Country" e "9-1-1", entre outras, bem como novas séries, incluindo "Elsbeth" e "Skymed".Os canais pertencentes ao grupo, onde também se incluem o Disney Channel e o 24Kitchen, terão cerca de 400 títulos em emissão em 2024.