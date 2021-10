Dono da Global Media avalia investimento em Angola

Marco Galinha, presidente do grupo Global Media, tem mantido contactos tendentes a entrar no mercado angolano da comunicação social. A TV Zimbo e a rádio Mais, que agora estão nas mãos do Estado, podem ser os alvos. O grupo Ginga também poderá ser envolvido.

