Global Media: Fundo WOF investiu sete milhões na compra da posição de 51% nas Páginas Civilizadas

O presidente executivo da Global Media, José Paulo Fafe, disse esta terça-feira que o fundo WOF - World Opportunity Fund investiu sete milhões de euros na compra de 51% nas Páginas Civilizadas.José Paulo Fafe falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).Em 21 de setembro, o World Opportunity Fund (WOF) adquiriu uma participação de 51% na empresa Páginas Civilizadas, proprietária direta da Global Media, ficando com 25,628% de participação social e dos direitos de voto na Global Media.O fundo investiu "sete milhões na compra da posição de 51% nas Páginas Civilizadas", recordando que "o maior acionista é o senhor Kevin Ho [KNJ, o segundo maior somos nós, a seguir Marco Galinha, e José Pedro Soeiro", que tem cerca de 20%, prosseguiu."Pagou sete milhões de euros em duas tranches, pagas por transferência bancária, os restantes 3 milhões foram investidos nestes últimos três meses", acrescentou."E agora vai pôr mais e espero que [o fundo] tenha ficado sensibilizado e prepare o pacote que eu pedi" porque "é fundamental" que a Global Media tenha investimento, rematou.