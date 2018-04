Globo reformula canais em Portugal e entra na Meo

A Globo apresentou esta terça-feira, 17 de Abril, a reformulação da marca e dos canais da empresa brasileira em Portugal, tendo o destaque ido para o anúncio da entrada da Globo na operadora Meo.

"Há cinco anos sonhávamos com este dia e hoje estamos a realizar esse sonho", declarou Raphael Corrêa, director executivo da unidade de negócios internacionais da Globo, citado no comunicado da Globo.

"Mesmo num mundo de muitas ofertas, quando conseguimos fortalecer a nossa capacidade de contar histórias únicas, conseguimos ser mais relevantes para o consumidor e para todo o ecossistema de media e entretenimento, inclusive para os anunciantes. Fora do Brasil, também entendemos que esse é um valor que nos diferencia, que nos projecta para oportunidades no futuro. Seja em negócios de licenciamento de conteúdo, em negócios de canais internacionais ou em negócios de oferta digital. Portugal, neste contexto, é extremamente estratégico para nós", acrescentou, frisando ainda que "o país é uma avenida de oportunidades" para a marca brasileira.

Raphael Corrêa lançou aquele que é o novo posicionamento da marca em Portugal: "[o rebranding] nasceu e tem sido carinhosamente e criteriosamente pensado e discutido ao longo dos últimos meses, muito estimulado por uma capacidade que temos procurado no sentido de dialogar com os nossos consumidores portugueses através dos nossos canais de comunicação, redes sociais, centrais de relacionamento e pesquisas, e isso leva-nos a uma proposta complementar de dois canais: a Globo e o Globo Now".

Por seu lado, Ricardo Pereira, director da Globo em Portugal, anunciou ao mercado publicitário as novidades que estão a caminho, entre elas a entrada da Globo na Meo. Assim, a Globo passa a estar disponível em todos os operadores portugueses, reforçando a sua presença no mercado audiovisual no país, o que se traduz num alcance de 100% do universo da televisão paga em Portugal, um total de 3,7 milhões de lares.

"Há vários meses, começámos um trabalho de rebranding, de reformulação da marca, dos produtos e dos nossos dois canais. Paralelamente, outros protagonistas estavam a fazer um acordo comercial, um acordo de parceria, para que pudéssemos anunciar que, a partir desta terça-feira, a Globo passa a fazer parte do pacote da Meo", realçou Ricardo Pereira.





"Queremos estar ainda mais presentes em Portugal e no mercado publicitário local. Precisamos aproximar-nos dos nossos clientes, das agências e dos nossos parceiros comerciais", referiu por seu lado Ricardo Mazzucca, director de marketing desportivo do Grupo Globo, acrescentando que "a Globo quer ouvir o mercado. Queremos ouvir as necessidades específicas de cada um dos clientes para podermos oferecer o que de facto o cliente quer e não somente o que queremos vender".