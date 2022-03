Impresa paga prémio a "mais de 800" trabalhadores pelos resultados de 2021

Leia Também Impresa consegue maior lucro em 15 anos

No ano passado, a Impresa registou um lucro de 12,6 milhões de euros, um aumento de 12,5% face a 2020, representando "os maiores lucros" do grupo em 14 anos, divulgou hoje a empresa."Estes são os maiores lucros da Impresa desde o ano 2007, fruto da dedicação e do esforço de quem trabalha no grupo, a quem é devida uma palavra de reconhecimento e gratidão", afirma Francisco Pedro Balsemão, citado em comunicado.Por isso, "uma parte dos resultados será distribuído através do pagamento de um prémio aos trabalhadores do grupo Impresa abrangidos pelo modelo de remuneração variável em vigor, ou seja, mais de 800 pessoas", anunciou o presidente executivo da dona da SIC.As receitas totais da Impresa cresceram 6,8% no ano passado, face a 2020, para 190,2 milhões de euros, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 1% para 30,8 milhões de euros.