IURD compra mais duas rádios em Portugal

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) adquiriu em Portugal mais duas estações de rádio - a Linear, de Vila do Conde, e a Maiorca, da Figueira da Foz.

"A Abreu Advogados assessorou a Global Difusion SGPS na aquisição das rádios Linear e Maiorca", anunciou a sociedade de advogados, esta segunda-feira, 28 de setembro, em comunicado.

A Global Difusion é uma "holding" detida a 100% pela IURD, que detém no nosso país outras estações de rádio, como a Record FM, Rádio Pernes, a Rádio Sem Fronteiras ou a Rádio Clube de Gaia.

"As duas operações foram coordenadas pelo sócio da Abreu Advogados, Martim Menezes, numa equipa multidisciplinar" que contou com "a participação de Inês Sequeira Mendes, sócia, Tiago Leote Cravo, advogado principal, Sílvia Bessa Venda, associada, Pedro Tavares Pereira, associado, e Rui Gonçalves, solicitador", detalhou a Abreu Advogados.





O pedido de cessão do serviço de programas da Rádio Linear por parte da empresa que geria a rádio vilacondense para a Global Difusion motivou recentemente um voto de protesto por parte da presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, que teve a aprovação de toda a vereação desta autarquia.

"Com as alterações que se preveem na linha editorial e na programação da Rádio Linear, Vila do Conde sofre mais um revés com a transformação de um órgão de comunicação social exclusivamente local, que dava voz às instituições e associações do nosso concelho", lamentou a autarca.