Joana Garoupa no Omnicom Media Group

Joana Garoupa vai assumir, a partir do próximo dia 15 de setembro, as funções de Chief Operating Officer (COO) do Omnicom Media Group em Portugal, empresa liderada por Luís Mergulhão.



A profissional, que é também colunista do Jornal de Negócios, assumirá as "áreas de desenvolvimento do negócio, o acompanhamento, monotorização e gestão das agências, unidades e empresas que integram o grupo, bem como o new business", revela a empresa de comunicação em comunicado.



O Omnicom Media Group em Portugal conta com as agências de meios OMD e PHD, as agência Fuse (dedicada a storytelling e brand content), OMG Performance, Annalect (unidade de expertise em data, annalytics e tecnologia), Transact (unidade do grupo especializada em e-commerce), e a recém-lançada consultora TRKKN (especializada em análise digital e gestão de informação na cloud).



"O que me move neste desafio é a possibilidade de, neste contexto, poder desafiar a indústria de media a reimaginar o seu papel na vida dos consumidores, e a partir daí, assegurar a construção de relações fortes com as marcas", afirma Joana Garoupa citada no comunicado enviado às redações.



Já Luís Mergulhão, presidente e CEO do grupo, destaca no mesmo documento que "as características, capacidades e experiências de Joana Garoupa serão um elemento crucial na contínua construção e redesenho da operação do Omnicom Media Group no país".





Joana Garoupa começou o seu percurso em agências de publicidade e, depois de uma curta incursão pela SonaeCom, liderou o Marketing e Comunicação da Siemens.



Mais recentemente, foi diretora de marketing e comunicação da Galp, empresa de onde saiu em 2022, já no cargo de diretora-geral da Fundação Galp. Nesse mesmo ano iniciou uma colaboração como colunista do Jornal de Negócios e lançou o livro o livro "Manual de sobrevivência para o mundo corporativo".



Licenciada em Comunicação Empresarial, tem uma pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova, estudou Sustainable Business Strategy em Harvard (HBS), Advance Management in Energy na AESE e Future, Strategic design and Innovation no ISEG.