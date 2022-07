Jornais emagrecem com aumentos no custo de impressão

No Reino Unido, os custos para imprimir jornais aumentaram drasticamente este ano, devido aos preços da energia. Resultado? Há jornais, como o Daily Mirror e o Daily Express, que se viram obrigados a diminuir o número de páginas.



Um estudo da Reach Plc, um dos maiores grupos de media no Reino Unido, citado pela Bloomberg, indica que o preço do papel duplicou desde o início do ano, com o custo dos jornais a atingir máximos de sempre. Deste modo, os lucros ajustados do Reach Plc registaram uma redução de 32% em termos homólogos.

Os preços da eletricidade têm prejudicado muitas empresas pela Europa, com os custos a subirem 200% desde o início do ano. Com o papel, a situação repete-se, com o fornecimento de madeira prejudicado pelo corte de exportações por parte de países como a Rússia e Ucrânia, devido à guerra.

A Reach Plc, dona de jornais como o Daily Mirror e o Sunday Mirror, diminuiu cerca de 6% da paginação este ano. Em entrevista à Bloomberg, o CEO Jim Mullen, admite que o ambiente atual é desafiante, mas garante que o grupo vai continuar a vender jornais em papel, ao mesmo tempo que reforça o investimento e a presença no ambiente digital.

O mesmo aconteceu em Portugal, tal como a Lusa noticiou em abril, com os jornais nacionais encareceram, em média, 10 cêntimos. Foi o caso do jornal Público, que justificou que "esta atualização surge na sequência do aumento dos custos das matérias-primas e dos custos de produção".

Também o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e o Correio da Manhã aumentaram em 10 cêntimos os preços. Já no caso da revista Sábado a subida foi de 20 cêntimos e no caso do Inevitável (jornal i) o incremento foi de 50 cêntimos.