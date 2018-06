Marca “Diário Económico” vai a leilão por 750 euros

Pedro Elias/Negócios

Um leilão electrónico promovido pela Agência de Leilões Paraíso e que termina a 22 de Junho vai colocar no mercado 73 marcas nacionais e 53 logotipos pertencentes à ST&SF, dona, entre outros, do antigo "Diário Económico" e do "Diário Económico TV" e liderada por Nuno Vasconcelos (na foto).

A notícia é avançada esta segunda-feira, 4 de Junho, pelo jornal "i", de acordo com o qual da lista de marcas em venda, cada uma com o valor unitário de 750 euros, constam também jornais que operavam no Brasil, como "O Dia", "o Campeão", ou o "Meia Hora".

A empresa, recorde-se, entrou em insolvência em 2016, depois de ter acabado com a edição em papel do "Diário Económico", ficando este apenas no formato online ainda durante alguns meses. Um credor chegou a avançar com um Processo Especial de Revitalização (PER), mas a administração da empresa acabaria por pedir que o mesmo fosse convertido em insolvência.

As dívidas a trabalhadores, fornecedores, bancos e Estado ascendiam a 8,3 milhões de euros, recorda o "i". Os trabalhadores e demais colaboradores tinham vários meses de salários em atraso.