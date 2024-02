Mário Ferreira investe 337 mil euros em reforço na Media Capital

A Pluris Investments, de Mário Ferreira, "chairman" da Media Capital, reforçou a sua participação no capital da dona da TVI através de uma aquisição fora de bolsa.A sociedade de investimento de Mário Ferreira comprou 374.605 ações a um preço unitário de 0,90 euros no passado dia 10 de janeiro.O investimento do empresário para reforçar a sua participação ascendeu a 337.144,50 euros, indica a Media Capital em comunicado à CMVM.Após a aquisição, a Pluris Investments controla cerca de 36,82% do capital da dona da TVI, sendo o maior acionista.