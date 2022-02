Media Capital confirma estar prestes a concluir venda das rádios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Media Capital confirmou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que se encontra prestes a concluir a venda da totalidade da Media Capital Rádios, tal como o Negócios noticiou na edição impressa desta quinta-feira.A venda, avançou o Negócios, será feita à Bauer Media Audio Holding por um valor de cerca de 60 milhões de euros.Na curta nota, a dona da TVI refere que "as negociações entre as partes estão em vias de conclusão"."Quando ocorrer a respetiva formalização, a mesma será objeto de divulgação ao mercado", acrescenta o comunicado, ressalvando que "a concretização final da transação estará sempre dependente de autorizações regulatórias, designadamente da Entidade Reguladora para Comunicação Social".