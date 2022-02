Media Capital vende rádios por 69,6 milhões

Leia Também Media Capital confirma estar prestes a concluir venda das rádios

Leia Também Media Capital já fechou acordo para vender rádios

A Media Capital fechou acordo com o gigante alemão Bauer Media Audio Holding para a venda da totalidade da Media Capital Rádios (MCR II) por 69,6 milhões de euros, anunciou a dona da TVI. A operação tinha sido adiantada pelo Negócios Em comunicado à CMVM, a Media Capital detalha que "o preço da aquisição da totalidade das ações da MCR II ascende a EUR 69.600.000,00 (sessenta e nove milhões e seiscentos mil euros), sujeito a ajustamentos no fecho da transação".A mais-valia estimada pela Media Capital é de "um valor próximo" de 50 milhões de euros.Num comunicado enviado às redações, o grupo alemão assinala que "esta aquisição assinala a entrada do Grupo Bauer no mercado português, expandindo o seu negócio de áudio a nove países. A transação consolida o posicionamento da Bauer como líder europeu de radiodifusão comercial, aumentando a sua audiência para mais de 61 milhões de ouvintes semanais de estações de rádio, áudio por subscrição, podcasts e serviços de áudio digital premium".O portefólio da Media Capital Rádios inclui a Rádio Comercial, M80, Cidade FM, Smooth FM e Vodafone FM, bem como "um extenso portefólio digital, que inclui 30 estações de rádio e mais de 60 podcasts"."A rádio é um meio muito popular em Portugal e uma peça fundamental da sua rica paisagem cultural. E isso aumenta a atratividade do mercado, que se encontra em transição para o estimulante e vasto mundo do áudio. Estamos muito entusiasmados em poder trabalhar em estreita colaboração com a talentosa equipa da Media Capital Rádios. Assumimos o compromisso de continuar a oferecer informação de confiança, grandes músicas e entretenimento à audiência portuguesa, a par do investimento e da inovação, que vai beneficiar tanto os nossos ouvintes como os nossos parceiros anunciantes", afirma Paul Keenan, diretor de operações (COO) do Bauer Media Group, citado no comunicado.