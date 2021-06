Media Capital sobe rendimentos operacionais em 30% até maio. Dona da TVI alargou maturidade da dívida

A Media Capital registou 58 milhões de euros de rendimentos operacionais nos primeiros cinco meses deste ano, um crescimento homólogo de 30% e acima das estimativas internas, informou esta terça-feira a dona da TVI em comunicado enviado à CMVM.No documento, a empresa refere ainda que fechou em maio o processo de refinanciamento com a extensão da maturidade das dívidas junto da banca.A Media Capital assinala que as receitas com publicidade subiram 30% nos cinco meses, para 38 milhões de euros, e que em maio foi "particularmente positivo" com um crescimento homólogo "superior a 90%".Sublinhando que "os primeiros cinco meses de 2021 ficam marcados pelo estado de emergência e pelo confinamento geral até meados de março, o que impactou negativamente o mercado publicitário", a Media Capital revela que os principais segmentos em que opera (TV, TV por cabo, rádio e digital) sofreram, em conjunto, uma quebra de 13% face a 2020 e de 15% quando comparados com 2019.No entanto, diz a dona da TVI, "o efeito adverso da pandemia" foi compensado com a "recuperação de audiências no segmento de Televisão, a qual permitiu um aumento acentuado da quota de mercado publicitário face ao período homólogo de 2020".Adicionalmente, os gastos operacionais ajustados de gastos com restruturação, antes de depreciações e amortizações, registaram um incremento de 11% face aos primeiros cinco meses de 2020.Assim, acrescenta, o EBITDA melhorou "cerca de seis milhões de euros" face aos primeiros cinco meses do ano passado, tendo o EBITDA ajustado de gastos com restruturação registado uma melhoria de "cerca de 8 milhões de euros". No entanto, o EBITDA ajustado é ainda de três milhões de euros negativos.O grupo indica também que conclui em maio o processo de refinanciamento "reforçando o balanço através da extensão da maturidade das dívidas contratadas junto das entidades financeiras".Mais detalhadamente, a dona da TVI celebrou a 14 de maio um contrato para uma emissão obrigacionista por subscrição particular com a Caixa Económica Montepio Geral no valor de oito milhões de euros, com uma taxa variável correspondente à Euribor a seis meses acrescida de 1,875% e com uma maturidade de três anos e meio.Esta emissão substituiu a anterior emissão também do Montepio no montante de 10 milhões, reduzindo a dívida ao Montepio em 20%.Já na segunda-feira, 31 de maio, a Media Capital celebrou junto do BPI, Santander Totta e Banco BIC Português um contrato de emissão de papel comercial para subscrição particular no montante máximo de 83 milhões de euros com uma taxa variável e igual à Euribor a 12 meses acrescida de 2,5% e com um prazo de maturidade de sete anos."Em 31 de maio de 2021 o Grupo tinha utilizado cerca de 71 milhões de euros deste papel comercial", indica o comunicado.Face a maio do ano passado, frisa a dona da TVI, o "endividamento financeiro líquido total ascende a 88 milhões de euros", menos 6 milhões do que o registado em maio do ano passado.