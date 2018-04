Mediapro Portugal investe dois milhões em novo canal

A Mediapro Portugal vai arrancar com mais um canal, desta feita dedicado à saúde e bem-estar. O investimento envolvido é de dois milhões de euros.

A Mediapro vai lançar o canal S+, dedicado à saúde e ao bem-estar. O canal vai arrancar na Nos no dia 30 de Abril e representa um investimento de dois milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado para as redacções.

O novo canal "conta com uma equipa de 30 pessoas, entre pivots, produtores, repórteres, operadores de câmara, editores de imagem e áudio e responsáveis editoriais, entre outras funções", adianta a mesma fonte.