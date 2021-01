Negócios vence prémio Escolha do Consumidor

O Negócios foi eleito Marca n.º 1 na Escolha do Consumidor, na categoria de imprensa económica. Um total de 1.700 consumidores avaliaram cinco marcas e decidiram atribuir esta distinção ao Negócios relativa ao ano de 2021.

Em 2020, o Negócios já havia sido escolhido pelos consumidores como Marca n.º 1 e agora repete a classificação.

Entre os atributos identificados pelos consumidores para escolherem o Negócios, destacam-se a "credibilidade, imparcialidade, fiabilidade e veracidade na informação", a "variedade de assuntos" e a "clareza na informação, facilidade de leitura e compreensão da informação".

A iniciativa Escolha do Consumidor é realizada pelo Consumer Choice - Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, o qual pelo 9.º ano consecutivo revela as melhores marcas em_Portugal em setores tão diferentes como a comunicação social, alimentação, viagens e lazer, financeiro, automóvel e telecomunicações, entre outros.

Nesta edição foram realizadas 218.641 avaliações junto de 724 marcas.