Presidente da dona do Palácio da Bolsa compra “Revista de Vinhos” a angolanos

A Essência do Vinho, dos empresários Nuno Pires e Nuno Botelho, este último presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), comprou a publicação líder dos sectores do vinho e da gastronomia em Portugal ao grupo editorial Masemba, que é controlado por capitais angolanos.

Com 28 anos de existência, apresentando-se como a publicação de referência no segmento de vinhos e gastronomia em Portugal, a Revista de Vinhos volta a ser propriedade de capitais portugueses.

A Essência do Vinho, empresa promotora de eventos enogastronómicos, que é detida pelos empresários Nuno Pires e Nuno Botelho, adquiriu a publicação ao grupo editorial Masemba, dona da Lux, LuxWoman e Lux Gourmet, e que é controlado por capitais angolanos.

Há um ano que a Essência do Vinho já era responsável pela coordenação editorial da Revista de Vinhos.

Com esta aposta, Nuno Pires garante que a "Revista de Vinhos vai continuar a evoluir, a conquistar novos leitores, a surpreender os mais fiéis e a suscitar o interesse de novos públicos".

Já Nuno Botelho, que também é presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), proprietária do Palácio da Bolsa, afiança que "o rigor, a experiência e a competência continuarão a ser as linhas editoriais centrais. Com esta aquisição, a Essência do Vinho consolida a posição de grande referência no mercado dos vinhos em Portugal", remata o empresário, em comunicado.

A Essência do Vinho foi fundada em 2004, na sequência do evento homónimo "Essência do Vinho", que "se afirma como a principal experiência do vinho em Portugal".





A empresa assegura que produz anualmente mais de 200 eventos vínicos e gastronómicos, em território nacional e em mais de 20 países no estrangeiro.



Os novos donos da Revista de Vinhos não quiseram revelar o valor do negócio.