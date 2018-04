Viacom pede à CBS que aumente proposta de compra em 2.280 milhões de euros

Bloomberg

Citando fontes próximas do negócio, a agência noticiosa refere que a contraproposta da Viacom indica que existe ainda uma considerável diferença nas expectativas das empresas quanto ao valor da operação.

As fontes referiram à Reuters que, na semana passada, a Viacom enviou uma carta à CBS propondo uma relação de troca de 0,68 acções da CBS por cada título da Viacom, quase mais 25% do que a proposta da CBS de 0,55 acções.

A oferta da CBS avaliava a Viacom em 11,9 mil milhões de dólares, abaixo da capitalização bolsista actual, de 12,7 mil milhões de dólares. A contraproposta da Viacom avalia a empresa em 14,7 mil milhões de dólares.

Desde Novembro as acções da Viacom valorizaram cerca de 33%, impulsionadas pela especulação de novos esforços para que a fusão avance depois das negociações falhadas em 2016.

A fusão das duas empresas iria juntar os canais televisivos da rede CBS, estações televisivas locais e o canal de cabo Showtime com os canais de cabo da Viacom, que incluem a MTV, Comedy Central e Nickelodeon, e com o estúdio de cinema Paramount Pictures.